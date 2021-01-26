Банки активизируют выдачу льготных кредитов на программы по снижению выбросов

По информации The Wall Street Journal, крупные банки все чаще предоставляют сырьевым компаниям льготные кредиты для их программ, направленных на снижение вредных выбросов.

Так, например, сырьевой трейдер Trafigura получил льготный кредит на $500 млн от голландского Rabobank и французского Natixis на покупку алюминия, произведенного с более низкими выбросами углерода в атмосферу. Нефтяной трейдер Gunvor договорился о льготных кредитах от итальянского банка Unicredit и немецкого DZ Bank, которые пойдут на программу по сокращению выбросов на его НПЗ в немецком Ингольштадте. В свою очередь, американский банк JP Morgan Chase заключил с итальянской энергокомпанией Enel соглашение, в рамках которого компания получит определенные льготы по кредитным линиям в случае выполнения обговоренных целей по снижению выбросов от своих операций к 2022 году. Если же такие цели не будут достигнуты, компанию ждут штрафные санкции со стороны банка.

«Мы видим растущий аппетит на более чистые активы,— цитирует WSJ директора JP Morgan Chase по программам ESG (окружающая среда, социальные вопросы, внутрикорпоративные отношения) Неху Кулон.— В конце каждого года я вижу, что инвестиции в ESG все больше становятся мейнстримом, но даже я не была готова к тому, что в 2020 году это станет настолько популярным».

Евгений Хвостик