Ректора проверят на нецелевые траты

Ректор Самарского госуниверситета путей сообщения (СамГУПС) Иван Андрончев стал подозреваемым по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств. По данным следствия, подозреваемый вместе с группой лиц из числа подчиненных подписал приказы об оказании студентам матпомощи на сумму свыше 1,8 млн руб. Однако средства стипендиального фонда фигуранты потратили на проезд и проживание студентов на общественных мероприятиях.

В Самарской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым по уголовному делу является ректор Самарского государственного университета путей сообщения Иван Андрончев. Об этом сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

По данным следствия, подозреваемый вместе с группой лиц из числа подчиненных подписал приказы об оказании обучающимся студентам, нуждающимся в матпомощи, на сумму свыше 1,8 млн руб. Однако деньги были израсходованы на оплату проезда и проживания студентов на общественных мероприятиях.

«Факт нецелевого использования средств федерального бюджета, выделенных образовательному учреждению… был выявлен и зафиксирован в результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Самарской области»,— говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время проводятся обыски для закрепления доказательной базы и изъятия вещественных доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие изучает роль ректора и иных должностных лиц вуза в совершении преступления.

Осенью минувшего года в Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского управления на транспорте СКР была передана информация о нецелевых расходах в железнодорожном вузе. Следствие установило, что в 2019 году студенты СамГУПС ездили на транспортную неделю — фестиваль «ТранспАрт». Руководство вуза финансировало выезд студентов за счет стипендиального фонда.

По указанию руководства СамГУПС, студенты писали заявления на материальную помощь «без каких-либо законных оснований и подтверждающих документов».

По версии проверяющих, стипендиальная комиссия факультета «фиктивно» принимала решение о выплате данным студентам назначенной суммы. После получения матпомощи деньги у студентов изымались. На эти средства и финансировались поездки студентов на культурно-массовые мероприятия, говорилось в материалах правоохранителей.

Ряду студентов подобным образом выдали матпомощь без заявления и без проведения стипендиальной комиссии.

По приказу Минобрнауки России в состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды входят в том числе затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами. Таким образом, в СамГУПС средства на культурно-массовую, спортивную, оздоровительную работу со студентами являются частью субсидии на финансирование госзадания, получаемые из Федерального агентства железнодорожного транспорта, отмечали правоохранители.

Иван Андрончев занял пост ректора СамГУПС осенью 2018 года. До этого, с 2014 по 2015 год, он исполнял обязанности ректора в Самарском государственном университете. Получить комментарии представителей СамГУПС на момент публикации материала не удалось — в пресс-службе вуза не отвечали на звонки.

Евгений Чернов, Самара