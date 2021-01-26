Суд не признал бывшее здание аэропорта Уктус памятником архитектуры

Свердловский областной суд поддержал решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, отклонившего иск общественницы Марины Сахаровой с требованием признать бывшее здание аэропорта Уктус охраняемым памятником архитектуры, сообщила пресс-служба областного суда.

Напомним, в августе екатеринбургские общественники потребовали признать здание аэропорта Уктус памятником архитектуры и включить его в реестр госохраны. Они подали иск к управлению госохраной объектов культурного наследия Свердловской области, однако Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал в его удовлетворении.

Поддержать Марину Сахарову в областном суде пришли семь человек, говорится на странице «Аэровокзал аэропорта Уктус» во «ВКонтакте». Заседание длилось 10 минут, сама госпожа Сахарова и ее юрист опоздали по личным обстоятельствам. «Учитывая несомненную ценность аэровокзала в истории Екатеринбурга и России, дело будет продолжено», — говорится в сообщении.

Компания «Инвестстрой» планирует построить на Ботанике торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ). Строительство началось в конце января 2020 года. Объект построят в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездная дорога. В его состав войдут новый автовокзал, станция метро «Ботаническая», торговый центр «Золотой» и перехватывающие парковки. Общая площадь комплекса составит 308 тыс. кв. м. Сумма реализации проекта оценивается в $400 млн. Инвестором выступает «Общество Малышева 73». Объект предполагается построить к 2023 году.

Михаил Мананников