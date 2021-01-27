«Зенит» показал ковидный рост

Во вторник Deloitte обнародовал очередной, 24-й по счету ежегодный отчет Deloitte Money League, ранжирующий футбольные клубы в зависимости от их доходов. Это первый отчет в коронавирусную эпоху, и неудивительно, что показатели команд по сравнению с прошлогодними заметно ухудшились. Так, «Барселона» заработала €715 млн, что почти на €126 млн меньше, чем в сезоне-2018/19. Но, несмотря на это, каталонцы сумели сохранить первое место в рейтинге. Следом за ними идет «Реал». Замыкает первую тройку «Бавария». В топ-20 рейтинга попал «Зенит» — единственный наряду с «Эвертоном» клуб, которому удалось нарастить доходы.

За без малого четверть века, что Deloitte готовит свои отчеты о доходах крупнейших футбольных клубов, четко прослеживался тренд на стабильный рост их заработков. Впрочем, еще весной прошлого года, когда спортивные мероприятия в мире были остановлены, стало понятно, что в отчете Deloitte Money League 2021 (туда попали сведения за сезон-2019/20) о росте речь, скорее всего, не пойдет. Вопрос был скорее в том, насколько сильным окажется падение. В абсолютных цифрах оно получилось внушительным — клубы из топ-20 собрали €8,2 млрд, что на €1,1 млрд меньше, чем в сезоне-2018/19. Но потеря заработка в процентах выглядит уже не так страшно: снижение составило 12%.

Наибольшие потери пришлись на ключевой источник доходов клубов — права на телетрансляции. Они принесли почти на €940 млн меньше, чем сезоном ранее.

Потери от того, что зрителей не пускали на стадионы,— в несколько раз меньше, не более €260 млн. При этом, как ни странно, выросли доходы от коммерческой деятельности — более чем на €100 млн. Однако авторы отчета предупреждают, что к означенным показателям нужно относиться осторожно. Все дело в том, что финансовая отчетность клубов получилась смазанной. Обычно клубы закрывают финансовый год в мае, но на этот раз и национальные чемпионаты, и еврокубки доигрывались после перерывов — в июне—августе. Соответственно, доходы за этот период будут отражены в отчетности, которая будет опубликована летом 2021 года. Так что в полной мере последствия ограничений, наложенных пандемией, проявятся позже.

Что касается собственно мест, занятых клубами в рейтинге, то первой, как и в прошлом году, стала «Барселона». Это несмотря на то, что доходы каталонцев снизились почти на €126 млн, до €715,1 млн. В прошлогоднем отчете каталонцы отметились взрывным, превышающим €150 млн ростом доходов (они составили более €840 млн). Причем в основном за счет средств от matchday (деньги, расходуемые зрителями на покупку билетов, плюс иные траты на посещение стадиона) и от коммерческой деятельности. Но несмотря на сильное снижение поступлений, доходы «Барселоны» все равно остаются выше уровня позапрошлого сезона.

Другое дело, что это не свидетельствует о хорошем финансовом положении клуба.

В понедельник «Барселона» обнародовала отчет, в котором говорится, что долги клуба достигли €1,2 млрд, из них €730 млн — краткосрочные, включая €126 млн, которые команда должна другим клубам за футболистов. Клуб был вынужден активно занимать, чтобы выполнить свои обязательства перед игроками. Содержание только Лионеля Месси ежегодно стоит около €100 млн. А вообще «Барселона» тратит на зарплаты игроков 74% доходов. При этом безопасной считается отметка 50%.

На втором месте, как и год назад, идет мадридский «Реал». Королевский клуб заработал €714,9 млн, что лишь на €42 млн меньше, чем за предыдущий отчетный период. Третьей стала «Бавария» — €634 млн (€660 млн в отчете 2020 года). Очевидно, что эти клубы придерживались гораздо более взвешенной финансовой политики. А в случае с «Баварией» очень кстати оказалась ее победа в Лиге чемпионов. Кроме того, стоит отметить и традиционно широкое представительство в верхней части рейтинга английских клубов. В первой десятке их пять — во главе с «Манчестер Юнайтед» (четвертое место, €580,4 млн), во второй — еще два.

Абсолютное большинство представителей топ-20 рейтинга так или иначе деньги теряли.

Исключение составили «Эвертон» (17-е место, €212 млн) и «Зенит» (15-е место, €236,5 млн). При этом петербуржцы единственные в топ-20 рейтинга представляют страну, не входящую в «большую футбольную пятерку» (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция). А еще «Зенит» единственный клуб из топ-20, который может фактически пренебречь поступлениями от matchday (они дали только 6% доходов). Права на телетрансляции принесли еще 20%. Все остальное — 74% — «коммерческие» доходы, под которыми, вероятно, понимаются и поступления от спонсоров, и помощь владельцев. Отметим, что ни один другой клуб не показал такой доли коммерческих доходов. У пары клубов она чуть превышает 40%, у остальных колеблется в диапазоне 20–30%.

Александр Петров