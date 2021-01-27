«Зенит» показал ковидный рост

Во вторник Deloitte обнародовал очередной, 24-й по счету ежегодный отчет Deloitte Money League, ранжирующий футбольные клубы в зависимости от их доходов. Это первый отчет в коронавирусную эпоху, и неудивительно, что показатели команд по сравнению с прошлогодними заметно ухудшились. Так, «Барселона» заработала €715 млн, что почти на €126 млн меньше, чем в сезоне-2018/19. Но, несмотря на это, каталонцы сумели сохранить первое место в рейтинге. Следом за ними идет «Реал». Замыкает первую тройку «Бавария». В топ-20 рейтинга попал «Зенит» — единственный наряду с «Эвертоном» клуб, которому удалось нарастить доходы.
За без малого четверть века, что Deloitte готовит свои отчеты о доходах крупнейших футбольных клубов, четко прослеживался тренд на стабильный рост их заработков. Впрочем, еще весной прошлого года, когда спортивные мероприятия в мире были остановлены, стало понятно, что в отчете Deloitte Money League 2021 (туда попали сведения за сезон-2019/20) о росте речь, скорее всего, не пойдет. Вопрос был скорее в том, насколько сильным окажется падение. В абсолютных цифрах оно получилось внушительным — клубы из топ-20 собрали €8,2 млрд, что на €1,1 млрд меньше, чем в сезоне-2018/19. Но потеря заработка в процентах выглядит уже не так страшно: снижение составило 12%.
Потери от того, что зрителей не пускали на стадионы,— в несколько раз меньше, не более €260 млн. При этом, как ни странно, выросли доходы от коммерческой деятельности — более чем на €100 млн. Однако авторы отчета предупреждают, что к означенным показателям нужно относиться осторожно. Все дело в том, что финансовая отчетность клубов получилась смазанной. Обычно клубы закрывают финансовый год в мае, но на этот раз и национальные чемпионаты, и еврокубки доигрывались после перерывов — в июне—августе. Соответственно, доходы за этот период будут отражены в отчетности, которая будет опубликована летом 2021 года. Так что в полной мере последствия ограничений, наложенных пандемией, проявятся позже.
Что касается собственно мест, занятых клубами в рейтинге, то первой, как и в прошлом году, стала «Барселона». Это несмотря на то, что доходы каталонцев снизились почти на €126 млн, до €715,1 млн. В прошлогоднем отчете каталонцы отметились взрывным, превышающим €150 млн ростом доходов (они составили более €840 млн). Причем в основном за счет средств от matchday (деньги, расходуемые зрителями на покупку билетов, плюс иные траты на посещение стадиона) и от коммерческой деятельности. Но несмотря на сильное снижение поступлений, доходы «Барселоны» все равно остаются выше уровня позапрошлого сезона.
В понедельник «Барселона» обнародовала отчет, в котором говорится, что долги клуба достигли €1,2 млрд, из них €730 млн — краткосрочные, включая €126 млн, которые команда должна другим клубам за футболистов. Клуб был вынужден активно занимать, чтобы выполнить свои обязательства перед игроками. Содержание только Лионеля Месси ежегодно стоит около €100 млн. А вообще «Барселона» тратит на зарплаты игроков 74% доходов. При этом безопасной считается отметка 50%.
На втором месте, как и год назад, идет мадридский «Реал». Королевский клуб заработал €714,9 млн, что лишь на €42 млн меньше, чем за предыдущий отчетный период. Третьей стала «Бавария» — €634 млн (€660 млн в отчете 2020 года). Очевидно, что эти клубы придерживались гораздо более взвешенной финансовой политики. А в случае с «Баварией» очень кстати оказалась ее победа в Лиге чемпионов. Кроме того, стоит отметить и традиционно широкое представительство в верхней части рейтинга английских клубов. В первой десятке их пять — во главе с «Манчестер Юнайтед» (четвертое место, €580,4 млн), во второй — еще два.
Исключение составили «Эвертон» (17-е место, €212 млн) и «Зенит» (15-е место, €236,5 млн). При этом петербуржцы единственные в топ-20 рейтинга представляют страну, не входящую в «большую футбольную пятерку» (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция). А еще «Зенит» единственный клуб из топ-20, который может фактически пренебречь поступлениями от matchday (они дали только 6% доходов). Права на телетрансляции принесли еще 20%. Все остальное — 74% — «коммерческие» доходы, под которыми, вероятно, понимаются и поступления от спонсоров, и помощь владельцев. Отметим, что ни один другой клуб не показал такой доли коммерческих доходов. У пары клубов она чуть превышает 40%, у остальных колеблется в диапазоне 20–30%.
Toп-20 самых доходных футбольных клубов
Клуб (место в предыдущем рейтинге) Доход (2019/20, € млн) Доход (2018/19, € млн)
1 (1). «Барселона» (Испания) 715,1 840,8
2 (2). «Реал» (Испания) 714,9 757,3
3 (4). «Бавария» (Германия) 634,1 660,1
4 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англия) 580,4 711,5
5 (7). «Ливерпуль» (Англия) 558,6 604,7
6 (6). «Манчестер Сити» (Англия) 549,2 610,6
7 (5). ПСЖ (Франция) 540,6 635,9
8 (9). «Челси» (Англия) 469,7 513,1
9 (8). «Тоттенхем» (Англия) 445,7 521,1
10 (10). «Ювентус» (Италия) 397,9 459,7
11 (11). «Арсенал» (Англия) 388 445,2
12 (12). «Боруссия» Д (Германия) 365,7 371,7
13 (13). «Атлетико» (Испания) 331,8 367,6
14 (14). «Интер» (Италия) 291,5 364,6
15 (–). «Зенит» (Россия) 236,5 180
16 (15). «Шальке 04» (Германия) 222,8 324,8
17 (19). «Эвертон» (Англия) 212 210,5
18 (17). «Лион» (Франция) 180,7 220,9
19 (20). «Наполи» (Италия) 176,3 207,4
20 (–). «Айнтрахт» (Германия) 174 182