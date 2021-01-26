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Строительство Ростовского транспортного кольца планируется закончить в 2025 году

Планируется, что строительство Ростовского транспортного кольца (РКТ) завершится в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время ежегодной пресс-конференции. Строительство РТК оценивается в 161 млрд руб.

Сейчас проблемным и дорогостоящим местом объекта является Западная хорда протяженностью 12,8 км. Для нее еще не разработан проект строительства. «Министерство транспорта имеет первоочередной задачей приступить к проектированию и завершить его в 2022 году», — рассказал господин Голубев. Он также добавил, что сейчас ведется поиск инвестора, чтобы транспортное кольцо было готово в намеченный срок.

Наталья Шинкарева


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