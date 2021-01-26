Глава управления самарского МП «Инженерная служба» получил условный срок за взятку

Суд вынес приговор начальнику управления эксплуатации и ремонта муниципального предприятия Самары «Инженерная служба». Он признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии правоохранителей, 30 июля минувшего года руководитель неназванного ООО передал обвиняемому взятку на сумму 30 тыс. руб. Чиновник получил незаконное вознаграждение «за выдачу актов готовности системы отопления и тепловых сетей к эксплуатации в отопительный сезон многоквартирных жилых домов на территории Красноглинского района» Самары, решило следствие. При этом необходимые осмотры не проводились.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. В итоге суд приговорил мужчину к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Георгий Портнов