«Сделка по покупке великого американского ювелирного дома завершается»

Обозреватель“Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кто придет на смену решившим покинуть ювелирный дом генерального директора Алессандро Больоло и артистического директора Рида Кракоффа.

Как пишет одно из ведущих профессиональных ювелирных изданий Америки National Jeweler: «Эпопея LVMH и Tiffany подходит к концу». После долгого решения юридических вопросов и торговле по цене сделка по покупке группой Бернара Арно великого американского ювелирного дома завершается. Итоговая сумма покупки — почти $16 млрд.

Весьма ожидаемо 22 января покинул компанию генеральный директор Алессандро Больоло. Новым генеральным директором стал Энтони Ледру. В Tiffany & Co. он уже работал — с июня 2013 года по декабрь 2014-го он занимал позицию старшего вице-президента региона Северная Америка. Сейчас же в Tiffany он возвращается из Louis Vuitton, где занимал должность вице-президента по глобальным коммерческим активностям.

А начинал свою карьеру в люксе, как и многие успешные функционеры, Ледру во французском доме Cartier в 1999-м.

Менее ожидаемо то, что покидает компанию Tiffany & Co. и артистический директор — Рид Кракофф. Эффектным ходом, конечно, было бы, если бы Арно вернул на эту позицию Франческу Амфитеатрофф, которая покинула Tiffany несколько лет назад и в последнее время отвечает за ювелирный креатив Louis Vuitton.