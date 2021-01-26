Над нижегородской колонией сбили квадрокоптер с мобильными телефонами

В Нижегородской области сотрудники отдела охраны и сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №7 задержали оператора квадрокоптера. С помощью беспилотника мужчина пытался переправить заключенным посылку, в которой лежали два мобильных телефона.

Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило, что квадрокоптер был сбит. В отношении оператора составили материалы о привлечении к административной ответственности по ст. 19.12. КоАП РФ за попытку передачи запрещенных предметов осужденным.

Андрей Репин