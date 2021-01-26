РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплатам

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу «Тамбов» регистрировать новых игроков из-за задолженности по зарплатам действующим и бывшим футболистам. Речь идет о Михаиле Костюкове, Георгии Шелии, Хасане Мамтове и Исхане Гелояне. Запрет может быть снят после выплаты долгов, сообщила пресс-служба РФС.

«Применить к Ассоциации ФК "Тамбов" Тамбовской области запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению Ассоциации ФК "Тамбов" Тамбовской области в случае исполнения (зарплатных.— “Ъ”) обязательств»,— говорится на сайте РФС.

Вчера, 25 января, генеральный директор клуба Ольга Коновалова заявила Sportbox.ru, что из-за финансовых трудностей команда с большой долей вероятности прекратит существование. ФК «Тамбов» занимает 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Подробнее о проблемах клуба — в материале “Ъ” «"Тамбову" забивают свои».