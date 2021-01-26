Заместитель губернатора ХМАО Николай Милькис покинул пост

Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Николай Милькис покинул пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба правительства округа. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.

Исполняющим обязанности директора департамента назначена заместитель господина Милькиса Лариса Шанаурина. «Работа в ХМАО с командой профессионалов — это важный этап в моей жизни. Благодарю за эти годы плодотворной деятельности губернатора Наталью Владимировну Комарову, всю команду Югры», — сказал господин Милькис.

Николай Милькис возглавил департамент экономического развития Югры и вошел в состав регионального правительства в августе 2018 года. Под его руководством были приняты законы о господдержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений. До назначения господин Милькис работал в Обнинском институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ.

Напомним, новый состав правительства ХМАО был утвержден в декабре 2020 года. Орган сформирован по новому принципу: в составе есть члены с правом решающего и совещательного голоса.

Михаил Мананников