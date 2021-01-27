Химки, хой!

26 января президент России Владимир Путин принял участие в открытии дороги, соединяющей старые и новые Химки. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что важно было продемонстрировать: в то время как нашлись те, кто перекрывает дороги, имеются и те, кто их строит.

Развязка в Химках и правда имеет значение. Вроде ничего особенного: президент, пожалуй, никогда еще сам не открывал таких кратких путепроводов (800 м длиной). Вроде даже и открывать особо нечего. А нет, не скажите. Как только задумаешься о том, что в то время, как обнаружились люди, перекрывающие дороги, при помощи таких событий начинаешь понимать, что есть и такие, которые их строят.

В апреле 2019 года на НПО «Энергомаш» в Химках молодая женщина Яна Лопухова посетовала, встретив там Владимира Путина, что очень долго добираться до работы из Москвы. Через пару дней Владимир Путин провел совещание с главами Москвы и Московской области, на котором все и было решено. То есть дорогу и так могли построить.

Но теперь это была дорога имени Владимира Путина.

— Казалось бы, мал золотник, да дорог! — сообщил 26 января 2021 года президенту губернатор Московской области Андрей Воробьев, показав фото Репинской развязки, которую Владимир Путин мог и сам увидеть, выйдя из помещения.

Правда, Андрей Воробьев показывал ему на фотографиях самое начало строительства, песок да гравий.

Губернатор Московской области показал президенту и участки ЦКАД, обратил внимание на то, что есть шесть мест, где «ЦКАД пересекается с Можайкой и другими дорогами», а идея в том, чтобы сделать ЦКАД бессветофорной, и «нужен ваш штришок» (то есть, видимо, автограф.— А. К.), чтобы ускорить эту работу.

Внезапно открывшийся участок ЦКАД от Минского шоссе вплоть до Горьковского без преувеличения просто поражает воображение. Участок от Горьковского шоссе до Минского — не поражает.

— От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо,— сказал Владимир Путин рабочим, ждавшим его на улице, как будто и сам был жителем Химок.

Перед тем как мимо них проехали три открывающих дорогу «КамАЗа», сигнализируя так отчаянно, как сигнализируют только те водители, которые полчаса стоят в пробке, чтобы мимо них в конце концов без помех промчалась одна многозначительная машина, Владимир Путин рассказал строителям, как у них хорошо все будет:

— К 2024 году мы планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог довести до нормативного состояния, а к 2030 году еще 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние... Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География самая широкая: от Дальнего Востока до Калининграда и до Крыма.

И обязательно до Крыма.

Непременно до Крыма.