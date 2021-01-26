Губернатор Ростовской области призвал очистить фасады зданий от рекламы

В ходе ежегодной пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев рекомендовал властям городов принять нормативные акты, которые помогут очистить здания от рекламы. «Не нужно ничего придумывать, такие акты уже существуют в других городах. Следует взять их опыт на вооружение и реализовать в наших городах»,— сказал глава региона.

В частности, в ходе обсуждения развития Таганрога губернатор призвал местные власти не ждать указаний и самим начинать работать над решением проблем. «Администрации города нужно по-хорошему разозлиться на эту тему. Когда едешь по исторической части города, ее не видно, потому что она заполонена рекламой. Я сказал главе города: уберите все это. Для этого необходимо принять нормативный акт городского уровня»,— отметил Василий Голубев. Он добавил, что проблема актуальна также для других городов и везде ее нужно решать. «Сегодня существуют и другие формы предоставления рекламы и бизнес их использует»,— заключил Василий Голубев.

Кристина Федичкина