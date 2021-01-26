В Самаре три человека пострадали в ДТП со «скорой помощью» и автокраном

Авария с участием автомобиля «скорой помощи» и грузовика «КамАЗ» (автокран) произошла в Самаре во вторник. Происшествие случилось в Куйбышевском районе города на пересечении ул. Утевская и Уральская. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«По предварительной информации, водитель скорой помощи двигался с проблесковым маяком и звуковым сигналом (на вызов), при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора произошло столкновение с грузовым автомобилем “Камаз” (автокран)»,– говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали три человека в автомобиле «скорой помощи»: водитель, врач и фельдшер. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Георгий Портнов