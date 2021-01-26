Аспирант ЮФУ создаст «контент-фабрику» для студенческого медиасообщества

В число победителей первого конкурса 2021 года Фонда президентских грантов вошел аспирант Института социологии и регионоведения ЮФУ, аналитик Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Максим Куценко. Об этом сообщил Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета.

Максим Куценко реализует проект «Контент-фабрика «Параллели», направленный на создание площадки для представителей молодежного студенческого медиасообщества, молодых журналистов, фотографов и блогеров, на которой будут развивать компетенции в создании качественного медиаконтента в сфере противодействия идеологии терроризма, экстремизма и информационным угрозам в интернете.

Проект разработан АНО «НЦПТИ» и региональным общественным движением «Интернет без угроз». В его рамках обучение представителей медиасообщества будут вести как региональные, так и федеральные эксперты по различным направлениям: аналитики информационных угроз, юристы, представители правоохранительных органов; в техническом освоении навыков — видеомейкеры, графические дизайнеры, SMM-специалисты и фотографы.

Сергей Иванов