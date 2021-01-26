Под Воронежем арестован мужчина, ударивший полицейского отверткой в глаз

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы). Как рассказали “Ъ” в ведомстве, по ходатайству следствия суд заключил под стражу 39-летнего мужчину, который ударил сотрудника полиции в глаз отверткой.

Нападение на полицейского произошло днем 23 января в Калачеевском районе Воронежской области. Находясь при исполнении служебных обязанностей, сотрудники ДПС обнаружили в селе Заброды съехавшую на обочину «Газель». За рулем находился мужчина, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. Для прохождения медицинского освидетельствования его посадили на переднее сиденье служебного автомобиля. После этого он внезапно ударил 30-летнего инспектора отверткой в правый глаз. Инструмент находился в кармане куртки водителя.

Как пояснили в СКР, полицейский был госпитализирован с повреждением тканей головного мозга, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. По данным “Ъ”, инспектор жив и находится в тяжелом состоянии.

По данным управления МВД по Воронежской области, проведенное освидетельствование подтвердило опьянение напавшего на полицейского мужчины. В выдыхаемом воздухе был обнаружен алкоголь из расчета 0,916 мг на литр.

Сергей Толмачев, Воронеж