На устранение нарушений в соцучреждениях Башкирии требуется 111 млн рублей

На устранение нарушений в 20 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов и 26 филиалов этих учреждений необходимо 111 млн руб., сообщила сегодня во время круглого стола в Курултае республики министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова. Из них 80,5 млн руб. необходимы на устранения нарушений, связанных с техническим состоянием зданий, 30,5 млн руб. — на закупку средств эвакуации. К такому выводу в министерстве пришли по итогам проверок, проводившихся после пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе, рассказала министр. Она отметила, что республиканские психоневрологические интернаты и дома престарелых расположены в старых зданиях: «Все, что мы имеем, это наследие 70-х, 60-х и даже 50-х годов».

Проверка также показала, что 90% негосударственных стационарных учреждений, обслуживающих пенсионеров и инвалидов, расположены в жилых домах. «Эксплуатация осуществляется с нарушениями пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований доступной среды, процесса оказания услуг, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, — рассказала Ленара Иванова. — О наличии медицинского обслуживания, так необходимого данной категории лиц, речь вообще не идет».

Минсоцразвития Башкирии намерено усилить информационную работу, чтобы граждане выбирали не частные, а государственные социальные стационарные учреждения, сообщила Ленара Иванова. На данный момент в таких государственных учреждениях в республике есть более 100 свободных мест.

Дарья Кучеренко