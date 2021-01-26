В Астрахани осудили двух мужчин за попытку мошенничества почти на 1 млн рублей

Советский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан, которые признаны виновными в покушение на крупное мошенничество, совершенное путем обмана (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что подсудимые сообщили потерпевшему, что якобы могут повлиять на ход и результаты уголовного дела в отношении его родственника. Предположительно, свои услуги они оценили в 950 тыс. руб. Знакомый потерпевшего обратился в УФСБ по области, сотрудники управления задержали злоумышленников.

Суд назначил каждому из них наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай