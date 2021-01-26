В саратовских ТЦ начали прививать от коронавируса

В торговых центрах Саратова началась вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Прививочные пункты, в частности, открылись в ТЦ «Триумф Молл» и на предприятиях. Перед вакцинацией обязательно пройти консультацию врача, напомнил господин Шувалов.

Он отметил, что переболевшие коронавирусом тоже могут привиться, но только если после болезни прошло более полугода.

«Но все усилия направлены в первую очередь на тех, кто не имеет иммунитета совсем. Исследование крови на антитела не является обязательным перед вакцинацией, но врач может принять такое решение», - пояснил Станислав Шувалов.

Марина Ковалева