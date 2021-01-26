Председатель незарегистрированной Либертарианской партии России арестован на девять суток

Председатель незарегистрированной Либертарианской партии России Борис Федюкин помещен под арест на девять суток. Сотрудник самарского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Подсытник, задержанный в субботу на акции, арестован на семь суток. Об этом сообщает штаб Алексея Навального в Самаре.

Аналогичная мера сроком на десять суток избрана в отношении сторонника оппозиционера Виктора Санженакова. В минувшую субботу в Самаре во время несогласованного митинга за освобождение арестованного Алексея Навального были задержаны около 160 человек.

Георгий Портнов