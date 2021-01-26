Апартаменты пошли в рост

Апартаменты в столице подорожали почти на четверть. Средняя цена 1 кв. м в декабре прошлого года превысила 370 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики агентства «Бон Тон», пишет РБК. Игроки рынка недвижимости ожидают повышения цен и в этом году. Стоимость апартаментов может сравняться с квартирами похожего уровня, предполагают в ВТБ. Тем более, что сейчас готовится закон о закреплении их статуса. Что будет со спросом и с ценами? Выяснял Александр Мезенцев.

Чем больше власти говорят о статусе апартаментов, тем, кажется, активнее ими интересуются потенциальные покупатели. Осенью прошлого года дискуссию возобновил Минстрой. Там оговорились, что в будущем могут вообще запретить строительство таких объектов. В итоге число поисковых запросов в ноябре выросло в два раза. Правда, на количество реальных сделок больше влияла пандемия. Жители столицы в прошлом году покупали такие объекты, чтобы сохранить средства,— апартаменты можно выгодно сдавать в аренду. И это позволило поднять стоимость предложения.

Однако цены сделок были ниже, уверен президент группы компаний RWAY Александр Крапин:

«Спрос на привлекательные объекты увеличился.

Это позволило собственникам поднимать цены предложений, потому что они, как правило, отличаются от цен реальных сделок, которые, как правило, не показывает никто. Они тоже немного выросли, но существенно меньше, чем цены предложений, поскольку всегда присутствует торг».

Как говорят аналитики агентства «Бон Тон», активнее всего дорожал комфорт-класс. А средняя стоимость лота на рынке апартаментов в прошлом году выросла почти на треть — до 26 млн руб. Результаты можно объяснить и расположением большинства объектов, подчеркнул инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «И девальвация рубля, и падение ставок по депозитам — люди начали перекладываться в недвижимость. Маленькую ремарку внесу: это все-таки касается апартаментов, которые находятся внутри Третьего транспортного кольца и внутри Садового кольца, то есть это очень дорогое жилье, оно складывается с не очень дорогими апартаментами, и мы выходим на среднюю 372 тыс. руб. Это повлияло на изменение средней стоимости апартаментов».

А что будет с ценами на апартаменты в этом году? Стоит ли покупать их сейчас? Президент Владимир Путин поставил задачу определить статус подобных объектов до 1 августа. И если апартаменты все же признают жильем, то разница в стоимости с квартирами похожего класса может исчезнуть. Сейчас она составляет от 10% до 15%, говорят в ВТБ. Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт также не сомневается, что апартаменты подорожают, но, по ее словам, не так сильно.

«С учетом закона и за счет спроса из-за того, что, пребывая в карантине, мы поняли, что нам нужно более комфортное жилье, я прогнозирую рост не менее 5% – 7% до конца года.

Все будет зависеть от того, как себя будет вести отношение рубля к твердой валюте, потому что себестоимость строительства именно апартаментов будет требовать затрат, они валютные»,— отметила эксперт.

Законопроект о статусе апартаментов сейчас готовят в Совете федерации. По задумке сенаторов, в таких объектах разрешат получить прописку, но никаких льгот по ЖКХ и налогам владельцы не получат. Если документ примут в такой форме, спрос на апартаменты вряд ли вырастет, полагает директор департамента городской недвижимости компании Knight Frank Андрей Соловьев: «Люди покупали апартаменты в основном: а) с целью последующей сдачи в аренду, б) как не первое жилье и в) те люди, которые реально хотят сэкономить, и прописка для них не столь важна. Например, лично я живу в апартаментах. Полноценный жилой комплекс без всяких офисов. Мы обеспечены ритейлом. На моем качестве жизни это никак не сказывается. Рынок будет пополняться апартаментами при условии их легализации, но я не думаю, что все ринутся их покупать».

Как говорят аналитики, доля сделок с апартаментами в Москве обычно не превышает 10% и от года к году меняется не сильно.

Елена Иванова, Ульяна Миненкова