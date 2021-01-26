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Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Экс-начальника отдела по расследованию ДТП полиции Омска осудили за взятки от адвоката

В Омске суд приговорил к трем с поливной годам колонии и штрафу 2,4 млн руб. бывшего начальника отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий городского УМВД Алексея Липина, признав его виновным в коррупции, сообщили в прокуратуре региона.

Общая сумма взяток, инкриминируемых стражу порядка составила 133 тыс. руб.

По материалам ФСБ и отдела собственной безопасности УМВД по Омской области следователи завели уголовное дело. «В ходе следствия Липин вину не признал, а адвокат признался в содеянном, активно способствовал расследованию, изобличая полицейского в совершении преступления, в связи с чем уголовное преследование в отношении защитника было прекращено»,— заявили в правоохранительных органах.

Илья Николаев


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