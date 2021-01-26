В Пензенской области капитально отремонтируют 30 школ

В Пензенской области планируется проведение капитального ремонта в 30 школах региона в 2021 году. Об этом сообщили в областном правительстве.

Также капитально отремонтируют Детскую музыкальную школу №1 в Кузнецке и Детскую школу искусств Сердобского района за счет федеральных средств. Планируется строительство школ в поселке Мичуринский Пензенского района на 255 мест и в селе Чемодановка Бессоновского района на 375 мест.

Кроме того, принято решение о проведении капитального ремонта кровли здания учреждения «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и о реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина». Запланировано возведение корпуса для проживания пожилых граждан ГАУСО «Пензенский дом ветеранов».

Мария Шахрай