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Правительство Омской области станет соучредителем ФК «Иртыш»

Правительство Омской области станет соучредителем омского футбольного клуба «Иртыш». Соответствующее предложение властей было одобрено на заседании комитета омского горсовета по муниципальной собственности, сообщает пресс-служба администрации Омска. Вопрос изменения состава учредителей будет вынесен на пленарное заседание городского совета.

«Участие правительства области будет способствовать росту зрительского интереса к футболу, массовому вовлечению граждан в занятия этим видом и совершенствованию системы подготовки спортивного резерва»,— считает директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константин Мельников.

Ранее о намерении регионального правительства выступить соучредителем клуба заявил губернатор Александр Бурков. Сейчас единственный учредитель — администрация Омска. По словам главы области, вхождение регионального правительства в состав учредителей поможет финансовому обеспечению ФК «Иртыш». Также он отмечал, что будут начаты работы по реконструкции домашнего стадиона команды — «Красная звезда».

В прошлом сезоне «Иртыш» победил в первенстве зоны «Восток» Профессиональной футбольной лиги, это дало возможность клубу перейти в Футбольную национальную лигу.

Даниил Тарабукин


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