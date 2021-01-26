В Самаре кондукторам разрешили не продавать билет пассажирам без маски

Кондукторов самарского транспорта наделили правом не продавать билет пассажиру без защитной маски. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на пресс-секретаря пассажирского автотранспортного предприятия Анну Замыцкую.

Мера принята из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе. В настоящее время в отношении нарушителей масочного режима в транспорте Самары возбуждено 170 административных дел.

Кроме того, по этой же причине из наземного общественного транспорта Самары с осени минувшего года было высажено 1369 человек. Также к поездке в метро не были допущены 9998 горожан.

Георгий Портнов