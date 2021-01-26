Краевые власти перенесли дату конкурса по строительству галереи

Власти Прикамья перенесли с 29 января на 8 февраля дату проведения конкурса по строительству здания художественной галереи. Информация об этом сообщается на сайте госзакупок. По данным документации, приступить к выполнению работ победитель торгов должен будет с 16 апреля 2021 года, а завершить — к 15 июня 2023 года.

В краевом минстрое прокомментировали изменения в конкурсной документации. «Срок подачи заявок продлен, чтобы у потенциальных участников было больше времени проанализировать закупку и принять решение об участии. Возможность продления срока приема заявок предусмотрена 44-ФЗ», - отметили в министерстве.

Очередной конкурс на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи краевые власти объявили в конце декабря 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,231 млрд руб. На предыдущем конкурсе стоимость строительства оценивалась в 4,123 млрд руб. Техническое задание предусматривает строительство пятиэтажного здания площадью 21,6 тыс. кв. м на территории культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Это в семь раз больше действующего помещения галереи. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Конкурс на проектирование и строительство галереи объявлен уже в четвертый раз. Первый аукцион, объявленный в конце 2019 года, признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Во время повторных торгов весной 2020 года единственным участником закупки стало московское ООО «РСК-Ренессанс», занимавшееся ремонтными и реставрационными работами для театров бизнесмена Владимира Кехмана. Позднее компанию отстранили от аукциона, так как «РСК-Ренессанс» представила недостоверную информацию о возведении многоквартирного дома во Владивостоке. На третий конкурс, от 5 октября, поступила единственная заявка — от ООО «АСГ Техно Строй», подконтрольного Алексею Садкову, сыну депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова. Однако турецкая строительная компания АО «Контек Иншаат Аноним Ширкети» пожаловалась по этому поводу в ФАС РФ. Антимонопольная служба во время проверки конкурса выявила нарушения и заблокировала торги и их результаты.

Как ранее писал “Ъ-Прикамье”, к новому конкурсу проявляют интерес две турецкие строительные компании — ГК «Монолит Констракшн» и АО «Контек Иншаат Аноним Ширкети».