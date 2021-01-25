Владимир Высоцкий при жизни продал три своих песни филармонии Ярославля

Знаменитый советский бард Владимир Высоцкий еще при жизни продал права на три своих песни филармонии Ярославля, сообщает ТАСС со ссылкой на бизнесмена Андрея Гавриловского, который передал архивные документы, подтверждающие продажу песен музею Высоцкого в Екатеринбурге.

По словам Андрея Гавриловского, среди документов, которые он выкупил у букинистов и передает музею, имеются договор о передаче прав собственности на популярные песни «Лапы у ели», «Почему аборигены съели Кука» и «Песня про мангустов» ярославской филармонии.

«Мы приобрели договор с ярославской филармонией, который Высоцкий составил. Видно, чтобы не объясняться, почему они впустили Высоцкого, хотя политические власти негласно запрещали все эти выступления делать – для оплаты его выступления в документах оформили, что они купили у него три песни»,— цитирует ТАСС господина Гавриловского.

Договор между Владимиром Высоцким и филармонией Ярославля, расписку о получении певцом гонорара, а также рукописи трех песен, о которых говорится в договоре, Андрей Гавриловский планирует выставить в музее Высоцкого в Екатеринбурге. В договоре стоимость каждой из трех песен оценена в 180 руб. Из них 100 руб. за музыку и 80 руб. – за слова. Общая сумма, указанная в договоре, составляет 540 руб.

По информации телеканала «Звезда» сообщение о том, что ярославской филармонии принадлежат права на три песни Владимира Высоцкого стало неожиданностью для руководства учреждения. По словам директора Ярославской государственной филармонии Ларисы Гавриловой, Владимир Высоцкий был в Ярославле с концертом в 1979 году, однако сведений о том, как тогда была произведена оплата его выступления до сих пор не было.

«Что из себя предполагают авторские права? По идее, если учреждение оплатило музыку, стихи, вообще это является собственностью учреждения. Но чтобы это понимать, надо видеть этот договор»,— цитирует телеканал «Звезда» госпожу Гаврилову.

Директор филармонии отметила, что возглавляемое ею учреждение культуры скорее всего не будет оформлять авторские права на песни Владимира Высоцкого, так как они на протяжении многих лет были в общественном достоянии.

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. Окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. С 1964 года он артист Московского театра драмы и комедии на Таганке. Среди его наиболее известных театральных работ роли в спектаклях «Жизнь Галилея», «Добрый человек из Сезуана» и «Пугачев». Владимир Высоцкий снялся в более 25 кинофильмах. Умер он 25 июля 1980 года в Москве.

Антон Антонов