Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки произведений

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме рассмотреть вопрос изменения правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе рассмотреть при участии правительства РФ вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, в том числе путем закрепления в законодательстве РФ критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции названной категории»,— говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по культуре и искусству, который прошел 27 октября 2020 года.

27 октября на заседании совета глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что действующая система возрастной маркировки мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она заявила, что за продажу школьникам «Тихого Дона» и «Ромео и Джульетты» с маркировками 18+ и 16+ соответственно можно получить штраф. Депутат предложила оставить в строгом виде только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными.

Подробнее о заседании Совета по культуре и искусству — в материале “Ъ”.