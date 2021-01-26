Жильцы на всем готовом

Начавшийся кризис стимулирует покупателей новостроек экономить, закладывая стоимость ремонта в ипотечный кредит. Это привело к резкому росту объема предложения с финишной отделкой, которые на рынке Москвы формируют уже 65% лотов. Девелоперы начали стремиться заложить в рисковый для себя формат премию, которая может достигать 10% стоимости материалов и проведения ремонта.

Доля квартир с финишной отделкой от застройщика на первичном рынке Москвы в декабре 2020 года достигла 65%, увеличившись за год на 19 процентных пунктов (п. п.). Такие данные приводит «Метриум». Доля лотов без ремонта за год снизилась на 15 п. п., до 25%. Показатель формата white box (предчистовая отделка) — с 13% до 9%. Тенденцию подтверждают и другие консультанты. По расчетам «Бон Тон», в сегменте жилья комфорткласса доля квартир с отделкой сейчас находится на уровне 67% лотов, что на 23% больше, чем годом ранее. В «Бест-Новострое» отмечают рост лотов с отделкой в общей структуре первичного предложения Москвы с 26% до 37% за год.

Гендиректор «Бон Тон» Наталия Кузнецова поясняет, что финишная отделка от застройщика обычно предполагает напольное покрытие (ламинат), отделку стен, укладку плитки на кухне и в санузлах, разводку коммуникаций, установку выключателей, розеток, светильников, радиаторов, сантехники, входной металлической и межкомнатных дверей. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая называет такие квартиры антикризисным продуктом: стоимость ремонта фактически можно включить в ипотеку. Кроме того, многие покупатели живут в съемном жилье и хотят быстрее перебраться в собственное, снизив расходы на аренду, указывает она. Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова добавляет, что финишная отделка пользуется популярностью у покупателей-инвесторов, которые впоследствии хотят быстрее начать сдавать жилье.

Гендиректор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин связывает увеличение спроса на жилье с отделкой со стремлением собственников сэкономить, поскольку ремонт у застройщиков обычно обходится дешевле, чем собственный. Заместитель гендиректора MR Group Ирина Дзюба отмечает, что цена оказывается на 20–30% ниже. Она добавляет, что компания планирует наращивать долю лотов с отделкой в собственных домах. Председатель совета директоров «Миэль» Марина Толстик поясняет, что у застройщиков уже есть строительные бригады, выполняющие отделку холлов и входных групп, что делает среднюю стоимость ремонта ниже рыночной.

Некоторые консультанты отмечают, что, если раньше застройщики предлагали потенциальным покупателям ремонт по себестоимости, то сейчас многие из них стремятся заработать на этой услуге. Руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков указывает, что девелоперы стремятся компенсировать затраты и время, потраченное на проведение работ. По словам Наталии Кузнецовой, обычно премия не превышает 3–5%, выступая скорее платой за дополнительные риски. К ним гендиректора агентства We Know Александр Галицын относит потенциальные сложности при передаче квартир собственникам: «Если при черновой отделке претензии могли быть к таким базовым вещам, как качество окон и высота потолков, то при предчистовой и чистовой отделке поле расширяется».

Но опрошенные “Ъ” застройщики отказались подтверждать этот тезис. Директор по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов подчеркивает, что ремонт предлагается по себестоимости, поскольку основная задача девелоперов — предложить конкурентный продукт, а не заработать. Топ-менеджер добавляет, что квартира с ремонтом стоит дороже вариантов без нее на 7–10%. Хотя директор по маркетингу и продажам компании Lexion Development Алексей Лухтан уверен, что квартиры с отделкой остаются для рынка сомнительным продуктом: стремясь оптимизировать расходы, девелоперы часто выбирают бюджетные материалы, и в итоге квартира выглядит намного проще, чем изначально демонстрировалась на рендерах. Кроме того, по его словам, застройщики обычно не могут контролировать работу строительной бригады и гарантировать качество, что может привести к конфликтам с клиентами.

Александра Мерцалова