Власти Анапы оценили наличие угрозы жилым домам из-за крупного пожара на плавнях

Фото: администрация Анапы

Пожар в плавнях станицы Анапской не угрожает жилым домам, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

В настоящий момент площадь пожара составляет от 2 до 3 га. «Огонь распространяется со стороны станицы Анапской вглубь плавней», - уточнили в мэрии.

На месте работают восемь пожарных расчетов. Тушение осложняется труднодоступной местностью и сильным ветром с порывами до 16 м/с.

Как писал "Ъ-Кубань", огонь в Анапских плавнях вспыхнул шесть часов назад, около 14.30. На тушение природного пожара направлены от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 24 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС 19 человек и пять единиц техники.

Наталья Решетняк