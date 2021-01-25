Под Анапой площадь пожара на плавнях достигла 1000 квадратных метров

Фото: @new_anapa

В станице Анапской (расположена в двух километрах от Анапы) тушат возгорание плавней с камышом на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 14:20. На тушение природного пожара направлены от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 24 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС 19 человек и пять единиц техники.

Известно, что Анапские плавни занимают площадь более 1200 га и с 1962 года являются государственным орнитологическим заказником. Плавни неоднократно горели.

Как писал "Ъ-Кубань", в апреле 2020 года площадь пожара в Анапских плавнях достигла 2000 кв. м. На тушение понадобилось 12 часов.

Наталья Решетняк