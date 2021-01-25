ООН: за последние 10 лет из-за природных катастроф погибло 410 тыс. человек

Погодные катаклизмы и природные катастрофы, связанные с изменением климата, за последние 10 лет унесли жизни более чем 410 тыс. человек, в первую очередь в бедных странах. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите, посвященном изменению климата и адаптации к этим изменениям.

Также господин Гутерриш сообщил, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, что за последние 50 лет произошло около 11 тыс. природных катастроф, связанных с климатом, погодными условиями и т. д. Ущерб от них составил в общей сложности $3,6 трлн.

По словам господина Гутерриша, страны мира тратят значительные средства на различные меры по адаптации к изменению климата — только развивающиеся страны тратят на это около $70 млрд в год. К 2030 году эти расходы вырастут, составив от $140 млрд до $300 млрд в год, а к 2040 году — от $280 млрд до $500 млрд.

Яна Рождественская