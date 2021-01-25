«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть идеи для инвесторов? Куда можно вложить от миллиона и более рублей? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Олег Богданов: Пока ФРС проводит сверхмягкую монетарную политику, эксперты советуют любое серьезное снижение использовать для входа в рынок. Американский доллар — одна из идей: доллар к евро укрепляется на 0,4%, к рублю — на 0,7%. И вопрос: как отыграть возможное движение на рынке? Каким образом застраховать себя от возможных потерь? Наша идея для шорта — это слабые акции. К ним относятся компании с госучастием, и желательно, чтобы это был финансовый сектор, завязанный на рубле. Сама по себе российская валюта будет продолжать снижаться из-за геополитических и внутренних экономических рисков. Идея на ближайший месяц — это шорт в акциях Сбербанка. Это одна из слабых бумаг, которая сейчас стоит 265 руб. Цели находятся в районе 220 руб. за штуку.

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