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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Глава краевого минздрава избавилась от приставки и.о.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень избавилась от статуса исполняющей обязанности. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, с сегодняшнего дня она назначена главой министерства.

В статусе и.о. министра здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень работала с 17 ноября 2020 года. Тогда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал новый состав регионального правительства, и госпожа Крутень была назначена главой минздрава вместо Оксаны Мелеховой.

Напомним, Анастасия Крутень уже руководила ведомством с 2012-го по май 2015 года, а затем перешла на должность главврача городской больницы имени Гринберга.

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