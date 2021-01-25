Жители Ростова провели пикет в поддержку Владимира Путина

В парке «Дружба», который находится в Ворошиловском районе Ростова, горожане в воскресенье провели пикет. Об этом “Ъ-Юг” сообщил руководитель пресс-службы регионального отделения «Единой России» Даниил Дьяков.

«По имеющейся информации, пикет проводился инициативными жителями района, и все необходимые процедуры для согласования людьми были выполнены. Данными о точном количестве участников мы не располагаем»,— сообщил господин Дьяков. Также он упомянул, что местное отделение партии сообщило о пикете в своем Instagram-профиле, однако позже удалило публикацию, так как мероприятие не было партийным.

В распоряжении “Ъ-Юг” есть скриншот поста в соцсети. На опубликованной фотографии находятся восемь человек с плакатом «Стабильное сегодня — уверенное завтра». В тексте под публикацией говорится, что жители Ворошиловского района провели пикет в поддержку президента Владимира Путина и Правительства РФ.

Напомним, 23 января в Ростове состоялось шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщала “Ъ-Юг” координатор ростовского штаба Ксения Середкина, акция не была согласована. По оценке “Ъ-Юг” в акции приняли участие не менее 3 тыс. человек.

Наталья Шинкарева