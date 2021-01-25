Во Владимире участника акции в поддержку Навального заподозрили в распылении газа на полицейского

Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) против участника акции протеста в поддержку Алексея Навального, который, по версии следствия, распылил газовый баллончик на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Инцидент произошел на Театральной площади Владимира. По данным следствия, 38-летний подозреваемый «распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД, находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей». При попытке скрыться мужчина был задержан. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Во время несогласованной акции протеста во Владимире 23 января приняли участие, по разным оценкам, до 2 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали 25 человек. В целом по России, согласно подсчетам правозащитников, сотрудники правоохранительных органов задержали около 3,7 тыс. человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».

Александр Тихонов, Ярославль