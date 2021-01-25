Министр строительства Самарской области снова поделился полномочиями с замом

Руководитель минстроя Самарской области Евгений Чудаев наделил своего заместителя Анну Урусову отдельными полномочиями. Приказ министра опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, теперь Анна Урусова будет подписывать распоряжения о внеплановых проверках, предписания об устранении нарушений и административные протоколы. Кроме того, заминистра строительства региона отвечает за прием решений, связанных с установлением или изменением охранных зон. Она также будет подписывать приказы о предоставлении субсидий для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию.

Ранее руководитель административного департамента министерства строительства Самарской области Искандер Сайфулов был наделен отдельными полномочиями главой минстроя Евгением Чудаевым. Господин Сайфулов теперь может подписывать документы по кадровой, организационной и антикоррупционной деятельности организации.

Георгий Портнов