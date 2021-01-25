Суд арестовал координатора штаба Навального за участие в организации шествия

Консультант штаба Алексея Навального в Перми Артем Файзулин арестован решением Ленинского районного суда на пять суток за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Об этом сообщает телеграм-канал штаба.

Напомним, господин Файзулин был задержан сотрудниками правоохранительных органов сразу после субботнего шествия в центре Перми. Сам господин Файзулин и его представители настаивают, что вина задержанного не доказана, а полиция опирается на недопустимые доказательства. Напомним, ранее суд арестовал координатора штаба Сергея Ухова также на пять суток. Всего в акции, прошедшей 23 января, по разным оценкам, приняли участие от 2 до 8 тыс. человек.