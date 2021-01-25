Производство устриц в Краснодарском крае в 2020 году упало на 33%

Производство устриц в Краснодарском крае в 2020 году составило 22 тонны или 275 тыс. штук. Это на 33% меньше, чем годом ранее, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные минсельхоза Кубани.

По итогам 2019 года производство устриц составляло 36 тонн. За тот же период производство мидий увеличилось на 25% до 193 тонны, или 8,7 млн шт.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в июле 2020 года стало известно, что за последние пять лет объем производства устриц в Краснодарском крае увеличился втрое и достиг 190 тонн в год.

В целом, объем добычи водных биоресурсов в Краснодарском крае в первом полугодии 2020 года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,2 тыс. тонн. Наибольшие темпы роста показали рыбодобывающие предприятия Новороссийска, Анапы, и Щербиновского района

Алексей Белянин