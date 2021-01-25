25 января, понедельник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Роспотребнадзор отметил благоприятный радиационный фон в Пермском крае

Радиационная обстановка в Пермском крае в прошедшем году оценивается как благоприятная. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным ведомства, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в 2020 году не превышала норму и составляла от 0,05 до 0,14 мкЗв/час. Природные и техногенные радиационные аномалии, случаи лучевой патологии в регионе не фиксировались.

Контроль за уровнем мощности дозы гамма-излучения ведется в семи территориях региона: в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Губахе, Чусовом и Чернушке.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

интервью

Пресс-релиз

Партнерский проект

Профиль пользователя