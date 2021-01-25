Ярославская область получит 28 млн рублей на поддержку производителей хлеба

Ярославской области из федерального бюджета выделят 28,2 млн руб. для поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. По данным департамента, соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

По словам заместителя директора департамента Валентины Шишиной, в области также предусмотрено софинансирование поддержки производителей хлеба из регионального бюджета.

«Поддержку получат два работающих в нашей области мукомольных предприятия (они перерабатывают в год около 40 тыс. т. муки), а также 10 крупных заводов, которые производят до 50 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий в год»,– уточнила госпожа Шишина.

В департаменте отметили, что в области в еженедельном режиме проводится мониторинг цен на основные группы товаров. В частности, по данным Ярославльстата, в регионе с 11 по 18 января произошло снижение средней розничной цены на муку на 1,3%.

Сейчас в регионе в среднем мука стоит 41,41 руб. за кг. По информации департамента, это один из самых низких показателей среди регионов ЦФО. Например, во Владимирской области стоимость 1 кг муки составляет 43,28 руб., а в Ивановской – 45,43 руб. Также в Ярославской области средняя стоимость буханки ржаного и ржано-пшеничного хлеба ниже, чем в других регионах ЦФО и составляет 31,2 руб. Во Владимирской области буханка такого хлеба стоит 33,18 руб., а в Ивановской – 35,8 руб.

Антон Антонов