Прокуратура изменила оценку конкурса по выборам главы Пермского района

Сегодня в Пермском краевом суде состоялось заседание по иску жителя Пермского района Владислава Железнова. Истец требует отменить решение районного земского собрания о внесении изменений в положение о конкурсе по отбору главы муниципалитета. По мнению истца, данные изменения позволяют депутатам земсобрания выбрать главу без участия представителей от краевых властей, что противоречит региональному законодательству и ранее принятой депутатами редакции положения.

Прокуратура Пермского края поддержала доводы истца. По словам прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Ирины Масленниковой, оспариваемое решение противоречит краевому закону «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края».

По мнению надзорного органа, депутаты должны были объявить новый конкурс по отбору главы района не по измененному в ноябре положению, а по документу действующему на момент объявления конкурса в августе 2020 года. Также в заключении прокуратуры отмечается, что права истца на участие в конкурсе были нарушены, а его требования могут быть удовлетворены.

Ранее “Ъ-Прикамье” писал о том, что прокуратура проверила решение депутатов об изменении условий конкурса и не нашла нарушений.

Представители земского собрания заявили, что истец не доказал каким образом были нарушены его права и законные интересы. А права представителей краевых властей в комиссии, как считают в земсобрании, не нарушены. Так как их участие в работе комиссии по-прежнему предусмотрено, кроме того, земсобрание направляло в администрацию губернатора письма с приглашением принять участие в заседаниях комиссии.

Депутаты земсобрания приняли положение о конкурсе, отличающееся от типового документа, рекомендованного администрацией губернатора в ноябре 2020 года. В отличие от типового документа, новая редакция положения позволяет выбрать председателя комиссии, у которого есть право решающего голоса, не из состава назначенцев от главы региона, а из представителей земского собрания. Кроме того, комиссии разрешено собираться, не дожидаясь утверждения полного состава, и фактически принимать решения без участия представителей краевых властей. Однако, изменения в положение были приняты до заседания земского собрания, на котором депутаты отклонили кандидатуры на пост главы района, предложенные комиссией, действовавшей по старому положению. Таким образом депутаты изменили условия конкурса, до его окончания.