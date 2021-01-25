В Ростовской области заработала горячая линия по вакцинации от COVID-19

С 25 января в Ростовской области действует горячая линия по вопросам вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

«Задать вопросы можно, позвонив по телефону с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Телефон горячей линии: 8-928-120-39-49»,— говорится в сообщении. Отмечается, что перед вакцинацией необходим осмотр врача, на основании которого будет определено наличие или отсутствие противопоказаний.

Массовая вакцинация в Ростовской области стартовала с 18 января. Как сообщали региональные власти, в Ростовской области планируется привить 60% населения, то есть более 2 млн человек.

Наталья Шинкарева