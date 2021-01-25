Как правильно подготовиться к прививке

Прививочная кампания против ковида ширится во всем мире, но не всем прививка приносит одинаково хороший результат. По всей видимости, к вакцинации стоит специально подготовиться, считают исследователи из Университета Огайо (город Колумбус).

Этот вывод они сделали, проанализировав 49 больших работ, посвященных вакцинации,— разумеется, не от ковида; работы эти выходили на протяжении последних 30 лет. В них исследовался вопрос, как стресс, депрессия и нездоровый образ жизни сказываются на иммунном ответе, который вызывает вакцинация. Речь в работах шла о прививках от тифа, пневмококковой инфекции, гепатита B, гриппа и многих других. По мнению авторов работы, эти данные — о качестве иммунного ответа — релевантны и для прививок от нового коронавируса.

Разумеется, маловероятно, что человек сможет победить привычный образ жизни за недели или даже месяцы, но все-таки некоторые приготовления к вакцинации всякий способен сделать. И это, уверяют ученые из Огайо, точно принесет пользу.

В первую очередь, считают они, следует наладить сон. Затем нужно вернуться к физической нагрузке, если она когда-то была, либо же начать нагружаться, если никаких регулярных занятий физкультурой у человека не было. Причем посильную физкультуру стоит делать не только до прививки, но и после нее, уверена Джанис Кайкольт-Глейзер, ведущий автор работы и директор Института медицины поведения, входящего в Университет Огайо.

По ее мнению, пандемия нанесла мощный удар по здоровым привычкам, которые начали формироваться в последние годы у многих людей. Сама по себе коронавирусная инфекция вызвала сильнейший стресс у многих не затронутых болезнью людей. Они стали меньше обращать внимания на мероприятия, связанные со здоровым образом жизни, меньше спать, чаще впадать в депрессию, употреблять больше алкогольных напитков и чаще переедать.

«Что мы видим? А видим мы, что стресс и депрессия отдаляют появление иммунного ответа,— сетует Кайкольт-Глейзер,— а еще они здорово увеличивают вероятность появления побочных эффектов от вакцины». Ученые пишут также о том, что у пораженных стрессом людей образуется меньше антител, а кроме того, они быстрее исчезают из организма.

Кайкольт-Глейзер и ее покойный муж Раймонд Глейзер считаются одними из пионеров в исследовании связи между психологическим и физическим состоянием людей, в том числе того, как стрессы сказываются на соматическом здоровье. Их работы показывают положительное влияние на состояние здоровья людей таких простых вещей, как массаж, физическая активность и биологически активные добавки к пище. Важным фактором они считали и способность управлять стрессовыми состояниями.

В новой работе Кайкольт-Глейзер пишет, что, если уж нет возможности ни справиться со стрессом, ни заняться физкультурой, надо хотя бы как следует выспаться перед прививкой пару дней и продолжить высыпаться еще пару дней после прививки. «Отсутствие нормального сна делает иммунную систему очень уязвимой,— предупреждает она,— и обессмысливает вакцинацию».

Кайкольт-Глейзер также считает, что даже нетренированному и ленивому человеку стоило бы перед прививкой дать себе физическую нагрузку. К примеру, предлагает она, пару дней перед вакцинацией можно по 30–45 минут в день тренировать ту руку, в которую человек собирается получить укол с вакциной. «И все эти приемы позволят вакцинируемому добиться желаемого: чтобы антитела появились раньше, чтобы их было достаточно много, чтобы эффект от прививки был продолжительным»,— заключает Кайкольт-Глейзер.

По материалам https://www.drugs.com/news/maximum-effectiveness-stress-healthy-before-your-covid-19-shot-95355.html

Виталий Логофет