«Краса Росгвардии» в Екатеринбурге потребовала восстановления на службе и компенсацию 1 млн рублей

В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось предварительное заседание по иску «Красы Росгвардии-2019» Анны Храмцовой к управлению Росгвардии по Свердловской области, следует из картотеки дел суда. Ранее госпожа Храмцова была уволена из ведомства за публикацию изображений режимного объекта.

Анна Храмцова связывает увольнение с личной неприязнью со стороны коллег, пишет ЕАН. По данным агентства, девушка требует восстановления на службе, возмещения зарплаты за дни вынужденных отгулов в размере 108 тыс. руб., 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и возмещение затрат на работу юриста.

Во время заседания представитель Росгвардии заявил, что Анна Храмцова нарушила запрет командующего округом на фото- и видеосъемку в служебных помещениях. Она признала вину в письменном виде во время проверки. По данным информагентства, решение разорвать контракт было принято с учетом четырех предыдущих взысканий за нарушения дисциплины госпожой Храмцовой.

Анна Храмцова на заседание не явилась. Следующее слушание состоится 28 января.

Михаил Мананников