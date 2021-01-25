Банк России установит требования к инвестиционным страховым продуктам

Центробанк планирует определить минимальные условия осуществления страховщиками инвестиционного и накопительного страхования жизни, сообщается на сайте регулятора. ЦБ рассчитывает, что такая мера обезопасит потребителей.

«Регулятор намерен определить минимальные условия осуществления страховщиками инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Это позволит исключить недобросовестные практики по введению потребителей в заблуждение относительно отдельных характеристик таких продуктов»,— говорится в сообщении.

Банк России намерен обязать страховщиков включать в правила страхования условие, согласно которому страховая защита по ИСЖ начинает действовать после уплаты первого взноса. Если застрахованное лицо умрет, выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии.

Кроме того, Центробанк хочет предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любому договору ИСЖ и НСЖ на срок до семи лет. Клиент сможет получить доход в дополнение к возврату уплаченной страховой премии в конце действия договора. Также можно будет вернуть 100% уплаченных страховых взносов, если потребитель захочет отказаться от страховки до третьего взноса.

Ранее ЦБ разработал законопроект, который призван запретить до конца 2022 года банкам и брокерам продавать сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам даже после положительного тестирования.

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