У 385 воронежцев за день подтвердили COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области остается у планки в 400 человек в день. За последние сутки в регионе подтверждены 384 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 25 января. Общее число случаев заболевания в регионе теперь составляет 55 941 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

За последние сутки в Воронежской области зафиксированы 15 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

Вместе с этим 176 победивших болезнь пациента выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 25 января в Воронежской области всего 55 941 случай заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 50 433 пациента выздоровели, 1 472 скончались. В России за последние сутки выявлено 19 290 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 738 690. Выздоровели и выписаны за сутки 19 003 человека (всего 3 150 769), скончались за сутки 456 пациентов с коронавирусом (всего 69 918).

В правительстве Воронежской области со ссылкой на данные «эпидемиологических расследований» регионального управления Роспотребнадзора на 11.06 понедельника, 25 января подтверждают общее количество инфицированных и выздоровевших, а также их прирост за сутки. Однако там традиционно указывают большее число скончавшихся — 1 727 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки — 16. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные КТ легких пациентов.

Сергей Калашников