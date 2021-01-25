В мэрии Казани не стали обсуждать разгон участников акции в поддержку Навального

На «деловом понедельнике», аппаратном совещании, которое мэр Казани Ильсур Метшин традиционно проводит в начале недели в присутствии журналистов, не обсуждали ситуацию в связи с состоявшейся в субботу массовой несанкционированной акцией в поддержку Алексея Навального.

Как писал «Ъ-Казань», 23 января несколько тысяч ее участников разогнали с применением дубинок на подходе к улице Кремлевской, в нескольких сотнях метров от здания мэрии Казани. Более 100 человек были задержаны.

На совещании чиновники заслушали доклады о состоянии туризма, муниципальных закупок, о зачислении первоклассников и проведении Татьяниного дня.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"