Первый экземпляр лайнера с двигателями пермской разработки начнут строить в этом году

Строительство первого экземпляра российско-китайского самолета CR929 должно начаться в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайский ресурс Yicai Global. По данным издания, стороны согласовали и утвердили такие параметры воздушного судна, как форма фюзеляжа, его размер, основные материалы конструкции, и подобрали главных поставщиков. Сроки создания первого образца лайнера не уточняются. Напомним, двигатель ПД-35 для CR929 разрабатывает пермское ПАО «ОДК-Авиадвигатель». Работа по его созданию находится в стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. По данным компании, всего на разработку ПД-35 будет выделено $3 млрд.