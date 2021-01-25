Коронавирус в Черноземье: 175 тыс. инфицированных, 1 225 за сутки

25 января 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло почти 175 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов). Об этом сообщает федеральный оперштаб. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 1 225 новых случаев заболевания (всего 174 953), в том числе:

Белгородская область +175 новых заболевших, всего 26 413, умер 341;

+175 новых заболевших, всего 26 413, умер 341; Воронежская область +385, всего 55 941, умерли 1 472;

+385, всего 55 941, умерли 1 472; Курская область +184, всего 25 212, умерли 350;

+184, всего 25 212, умерли 350; Липецкая область +153, всего 20 032, умерли 354;

+153, всего 20 032, умерли 354; Орловская область +170, всего 25 733, умерли 325;

+170, всего 25 733, умерли 325; Тамбовская область +158, всего 21 622, умерли 253.

За последние сутки в Черноземье зафиксирован 31 случай летального исхода пациентов с коронавирусом

15 пациентов скончались в Воронежской области, пять — в Белгородской, по трое — в Липецкой, Орловской и Тамбовской. Еще двое смогли победить болезнь в Курской области. Число скончавшихся в макрорегионе составляет теперь 3 095.

Болезнь за последние сутки победили 683 жителя Черноземья (всего 132 282), в том числе:

Белгородская область +13 новых выздоровевших, всего 23 873;

+13 новых выздоровевших, всего 23 873; Воронежская область +176, всего 50 433;

+176, всего 50 433; Курская область +96, всего 22 218;

+96, всего 22 218; Липецкая область +153, всего 20 032;

+153, всего 20 032; Орловская область +107, всего 22 693;

+107, всего 22 693; Тамбовская область +067, всего 19 963.

В России за последние сутки выявлено 19 290 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 738 690. Выздоровели и выписаны за сутки 19 003 человека (всего 3 150 769), скончались за сутки 456 пациентов с коронавирусом (всего 69 918).

Сергей Калашников