Генпрокуратура проверит качество питания в школах и детсадах

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку организации питания детей в детских садах и школах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Это связано с участившимися случаями отравления детей, отметили в ведомстве.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

За последнее время в СМИ участились сообщения о массовых отравлениях школьников и дошкольников. В частности, отравились школьники Электростали. Также в подмосковном Красноармейске отравилось свыше 90 школьников. Кроме того, заболели 36 учеников школы №57 станицы Троицкой Крымского района, там рассматривается как версия с отравлением, так и респираторное заболевание. Помимо этого, с 9 по 18 января более 300 человек с симптомами отравления обратились в медицинские учреждения Буйнакска, из них 246 детей. В Буйнакске люди отравились из-за приема питьевой воды из общего водопровода.